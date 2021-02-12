Брюссель - Киеву: "Евросоюз вас неуклонно поддерживает"

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал Украину одной из стран, с которыми ЕС поддерживает наиболее важное стратегическое партнерство.

Об этом он заявил по итогам переговоров с премьер-министром Украины, которые прошли в рамках заседания Совета ассоциации ЕС-Украина в Брюсселе.

На совместной пресс-конференции верховный представитель ЕС по иностранным делам подчеркнул: "Я заверил премьер-министра в непоколебимой поддержке Евросоюзом независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. То же самое я заявил главе внешнеполитического ведомства России во время моей с ним встречи на прошлой неделе в Москве. Я также указал на необходимость полного выполнения минских договоренностей "

Поздно вечером того же дня Хайди Грау, спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ на Украине, выступая на заседании Совбеза ООН, заявила, что обсуждение вопросов урегулирования украинского кризиса зашло в тупик, и сообщила, что приветствует работу дипломатов стран "нормандской четверки", которые помогают найти выход из сложившейся ситуации.

Постпред России Василий Небензя на это заметил: "В течение этих шести лет по-прежнему нет ответа на два важнейших вопроса: как именно намерена Украина мирным путем разрешить конфликт? И каким Киев видит будущий особый статус Донбасса в составе Украины? От ответа на эти вопросы целиком зависят какие бы то ни было перспективы мирного урегулирования".

Второе Минский договор был согласован шесть лет назад в столице Республики Беларусь на саммите "нормандской четвёрки".

Документ одобрили в Совете Безопасности ООН.

Договоренности предусматривают поэтапную стабилизацию ситуации на востоке Украины.