Дети с оружием в руках

Сирия, Йемен, Сомали, Нигерия... В последнее десятилетие военные конфликты вспыхивали и продолжают вспыхивать по всему миру. У них разные причины, ход и масштабы. Но есть нечто общее - немыслимый урон, причиняемый детям.

По данным ЮНИСЕФ, в отношении несовершеннолетних в зонах боевых действий с 2010 года по 2019 было совершено свыше 170 тысяч преступлений. Это убийства, увечья, похищения, случаи сексуального насилия, вербовки.

"Я был очень юным. Однажды мы с мамой и папой возвращались с поля. Нас окружили вооружённые люди из группировки “Май-Май”. Они угрожали моим родителям, избили их. И забрали меня в лес”, - вспоминает наш собеседник по имени Пабло. Будучи ребёнком, он провёл два года в рядах конголезских ополченцев, которые часто использовали детей в качестве живого щита в боях.

“Самым тяжёлым для нас было идти в бой, сражаться. Но также было очень трудно найти пропитание или даже место для сна. Реальной проблемой было отсутствие медицинской помощи и лекарств. Когда мы болели, то не могли пойти к врачу, в больницу. Приходилось искать что-то лечебное, исцеляющее в лесу", - продолжает Пабло.

По оценкам исследователей, военные действия затрагивают каждого шестого ребёнка на планете. А число несовершеннолетних, непосредственно участвующих в вооружённых конфликтах, растёт.

Камилла Ромен де Боск, исп. директор Vision du Monde:

"За последние 10 лет число детей-солдат увеличилось примерно на 75%. Одно из объяснений тому - нищета. Вооружённые группировки обещают семьям обеспечить их продовольствием, и что дети получат образование. Зачастую родители поддаются соблазну и отдают своих детей в такие отряды".

На прошлой неделе бывший командир угандийских повстанцев Господней армии сопротивления был признан виновным в совершении военных преступлений. Международный уголовный суд отклонил доводы защиты о том, что Доминик Онгвен, похищенный и завербованный в возрасте 9 лет, сам был жертвой насилия.

Камилла Ромен де Боск, исп. директор Vision du Monde:

"Это наглядный пример того, какой вред причиняется детям. История показывает, как война лишает их детства, как ребёнок из жертвы превращается в настоящего агрессора. И подчёркивает, насколько важно положить этому конец".

Герой нашего сюжет - Пабло - получил второй шанс - он прошёл реабилитацию, обучился столярному делу. Его ждёт другая жизнь, в отличие от многих и многих.

Военных конфликтов и горячих точек на планете становится всё больше. По подсчётам, сотни тысяч детей так и вырастут - с оружием в руках - и, увы, не смогут вырваться из бесконечного водоворота войны и насилия.