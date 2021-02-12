Франция: "достаточно одной дозы"

Во Франции гражданам, уже переболевшим ковидом, будут делать лишь по одной прививке вакцинами, который обычно предполагают курс из двух уколов. Такое решение на фоне серьёзных задержек в поставках заказанных препаратов приняли в правительстве . Там заявили, что благодаря "иммунной памяти" организма одной дозы будут достаточно.

Сейчас самое сложное положение наблюдается на западе Франции, в Лотарингии, где ежедневно отмечают по сотне новых случаев, вызванных южноафриканским штаммом коронавируса. Власти рассматривают теоретическую возможность введения "локдануа".

Оливье Веран, министр здравоохранения Франции:

"Некоторые местные депутаты предлагали немедленно ввести локдаун в нескольких районах Лотарингии. Другие ожидали закрытия школ, поскольку через неделю всё равно должны начаться каникулы. Я отправляюсь в Париж и буду там обсуждать ситуацию со школами с министром образования".

Венгрия стала первой страной Евросоюза, где началась вакцинация российским препаратом "Спутник V". Будапешт дал добро на его использование ещё в январе. Сейчас четыре больницы страны располагают несколькими десятками тысяч доз. Отмечается. что в первую очередь российскую вакцину будут давать пожилым людям, у которых нет хронических заболеваний.

Сесилия Мюллер, главный врач Венгрии:

"560 врачей в столице выбрали каждый по пять человек из своих районов и направили их на пункты вакцинации. Сегодня будет выдано около 2800 доз 'Спутника V'".

В Австрии растут опасения по поводу южноафриканского штамма. Есть подозрения, что очаг его распространения располагается в Тироле. Вдоль границ этой федеральной земли расположились посты полиции, и оттуда выпускают только тех, кто может предъявить отрицательный результат теста на коронавирус.

А в Великобритании коэффициент распространения вируса впервые с июля прошлого года опустился ниже единицы. Это показатель означает, скольких людей в среднем может заразить один носитель. Коэффициент меньше единицы означает, что эпидемия идёт на спад.