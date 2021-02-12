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Италия

Бывший глава ЕЦБ Марио Драги возглавит правительство Италии

Access to the comments Комментарии
 Ирина Шелудкова
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Бывший глава ЕЦБ Марио Драги возглавит правительство Италии
Авторское право  Andrew Medichini/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved
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Бывший глава Европейского центрального банка Марио Драги согласился возглавить новое правительство Италии. Об этом стало известно по итогам встречи Драги с главой государства Серджо Маттареллой, который 3 февраля поручил ему формирование кабинета после отставки Джузеппе Конте Этому предшествовала целая серия консультаций с политическими партиями, большинство которых выразило поддержку Драги. Ряд министров из предыдущего кабинета подавшего в отставку Джузеппе Конте сохранили свои посты в новом правительстве . Его состав объявил новый премьер.

Министр иностранных дел — Луиджи Ди Майо, министр внутренних дел — Лучана Ламорджезе, министр здравоохранения — Роберто Сперанца. Дарио Франческини останется министром культуры, у которого будут немного изменены функции. Пост министра обороны сохранил Лоренцо Гуерини.

Церемония приведения к присяге состоится в субботу.