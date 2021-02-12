Новые штаммы, новые меры

Германия усиливает контроль на границах с Чехией и Австрией, чтобы не допустить проникновения на свою территорию мутировавшего коронавируса, ещё более заразного. В Чехии сейчас зафиксирована вспышка британского штамма, а в австрийской федеральной земле Тироль – южноафриканского. Канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в четверг в Бундестаге, заявила о необходимости принятия жёстких мер во избежание ошибок, допущенных в прошлом:

– Мы оказались тогда недостаточно осторожны и действовали недостаточно быстро. Это должно стать для нас одним из уроков. Ограничения были установлены позже, чем следовало, и не в должной мере, несмотря на признаки второй волны и предупреждения со стороны различных учёных.

Между тем, в Португалии режим изоляции продлится до 1 марта. Власти приняли такое решение в связи с наиболее сильной вспышкой заболевания в стране за всё время пандемии. С середины января здесь закрыты школы и многие предприятия, а всем, кому можно, предписано работать удалённо. Об этом заявил президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза:

– Мы должны продлить чрезвычайное положение и изоляцию ещё на 15 дней, не снимая ограничений да начала марта, и никого не вводить в заблуждение на этот счёт.

Венгерские власти намерены ввести специальные сертификаты для людей, уже переболевших ковидом, а также для тех, кто сделает повторную прививку от коронавируса. Уточняется, что оба документа будут выдаваться бесплатно, но пока неясно, какие права они предоставят.

– Надеемся, что эта мера поможет восстановить нормальное положение дел как можно скорее, – отметил Гергей Гуляш, глава администрации премьер-министра Венгрии. – Но правительство ещё не решило, какие именно ограничения не будут распространяться на обладателей сертификатов.

Французская монахиня, которая считается самым старшим человеком на континенте, в четверг отметила сто 117-й день рождения, став свидетельницей двух мировых войн и пандемии. В прошлом месяце она заразилась коронавирусом, но успешно перенесла заболевание.