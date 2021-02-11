Импичмент в Сенате: "Трамп - вдохновитель мятежников!"

Во второй день судебных слушаний в Сенате, посвященных новому импичменту Трампа, сторона обвинения - а это члены Палаты представителей - заявила, что участники нападения на Капитолий угрожали двух высшим лицам страны, а именно - вице-президенту Пенсу и спикеру нижней палаты Пелоси - убийством.

"Мы повесим Пенса!", - скандировали они.

Как считает обвинение, в том, что Капитолийский холм стал ареной насилия и местом гибели пяти человек (среди них и страж порядка) - есть вина тогдашнего президента, который подстрекал своих сторонников к мятежу.

Джо Негуз, член Палаты представителей от Демпартии, штат Колорадо: "Эта банда была собрана и призвана к нападению на Капитолий при поддержке Трампа, он ее вдохновлял".

В содействии нападавшим обвиняется и личный адвокат Трампа Руди Джулиани.

Запись его выступления на том же митинге также была показана сенаторам.

Мадлен Дин, член Палаты представителей от Демпартии, штат Пенсильвания: "Сражение. Вот то слово, которое употребил Руди, получивший похвалу от Дональда Трампа. Он сказал, что нужно идти сражаться".

Тед Лю, член Палаты представителей от Демпартии, штат Калифорния: "Вы можете наблюдать, как человек так отчаянно цепляется за власть, что использовал все методы, чтобы удержаться в кресле. И когда все юридические опции были исчерпаны, он прибег к насилию, организовав банду погромщиков, напавших на Сенат".

Выступления конгрессменов, представляющих обвинение, продолжались семь часов.

Помимо видео, сенаторам - они выступают в качестве присяжных - были проиграны и радиообмены полицейских, которые в тот момент несли службу внутри Капитолия.

Обвинение практически полностью восстановило хронологию событий 6-го января.

В четверг выступления конгрессменов-демократов продолжатся, в пятницу и в субботу слово получит защита.

Чтобы импичмент был утвержден, за него должны высказаться и однопартийцы Трампа; обвинению требуется поддержка не менее 17 сенаторов-республиканцев.