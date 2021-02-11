Препарат для диабетиков поможет в борьбе с ожирением. К такому выводу пришли специалисты Северо-Западного университета в США, изучившие влияние на организм человека семаглутида, необходимого для снижения концентрации глюкозы в крови. Еженедельно принимавшие его участники американского исследования теряли в среднем 15 кг в первые же 15 месяцев. У трети результаты оказались еще лучше - они избавились от более чем 20% массы тела. В настоящий момент по своей эффективности данное лечение сравнимо только с похудением при помощи операции по уменьшению желудка, отмечают специалисты.

В то же время участники исследования не только принимали "чудо-препарат", но и придерживались строгой диеты, а также занимались спортом. Некоторые из них жаловались на побочные эффекты - тошноту, диаррею и запор. А после прекращения эксперимента многие выразили недовольство и из-за нового быстрого набора веса. Специалисты приступают к более длительному - пятилетнему - исследованию, которое представит более ясную картину о долгосрочных эффектах лечения ожирения семаглутидом.

Данное открытие поможет снизить риски сердечно-сосудистых заболевний, диабета и развития тяжелой формы коронавируса, уверена профессор Рэйчл Баттерхам. Но пока подобное лечение по корману не многим: месячный курс семаглутида обходится диабетикам почти в $1000, а для борьбы с ожирением данной дозировки недостаточно.

На сегодняшний день, по данным ООН, около 2,3 млрд человек в мире имеют лишний вес. В Европе от тяжелой степени ожирения страдают около 400 тысяч детей в возрасте от шести до девяти лет. В России от этого недуга страдают 19% мужчин и 27% женщин.