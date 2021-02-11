"Выпустите нас!": митинг против социальной изоляции детей

"Выпустите нас !" — с таким баннером — и в пижамах — школьники вышли на манифестацию в Праге. Они просят открыть учебные заведения. Петицию под названием "Мы не должны жертвовать нашими детьми" в Чехии подписали свыше 14 тысяч человек. Обращение к правительству Чехии подготовлено представителями школ, региональных администраций, психологами и организациями, работающими с детьми.

"Цель сегодняшнего мероприятия — поддержать петицию и потребовать от правительства разрешить детям проводить вместе досуг, — говорит один из организаторов митинга, учитель Франтишек Тихи. — Не только встречи скаутов, но и школьные поездки. Потому что самая большая проблема сегодня — это уже не только снижение уровня образования, т.к. мы сможем наверстать упущенное, главная проблема — это социальная изоляция детей".

"Мы хотим чтобы нам разрешили групповые школьные поездки. За один такой день можно узнать больше, чем за неделю занятий на компьютере", — говорит школьник Франтишек Прокоп.

Между тем депутаты нижней палаты парламента Чехии рассматривают предложение правительства продлить до 16 марта действующий из-за коронавируса режим чрезвычайной ситуации. На этом фоне власти ввели запрет на передвижение в районах с максимальным распространением инфекции.

Чешское правительство приняло в понедельник решение обратиться в нижнюю палату парламента с предложением продлить на 30 дней режим ЧС. Но правительство утратило поддержку коммунистов, на которую ранее стабильно опиралось. Исполком компартии 5 февраля рекомендовал своим депутатам не голосовать за продление режима ЧС, который должен завершиться 14 февраля. Кабмин рассчитывал заручиться голосами парламентариев от правоцентристских субъектов национальной политической системы, но те также пока отказываются.