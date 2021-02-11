Скончался основатель порножурнала Hustler Ларри Флинт

В Лос-Анджелесе на 79-м году жизни скончался основатель американского порножурнала Hustler и один из самых влиятельных представителей этой индустрии Ларри Флинт. Причиной его смерти стала сердечная недостаточность.

Флинт прожил непростую жизнь. С 1978 года он был парализован ниже пояса после покушения и провел остаток жизни в инвалидной коляске. Издатель состоял в браке пять раз. Всего у него шестеро детей. Флинт был вовлечён в многочисленные юридические баталии, разгоревшиеся между сторонниками ограничения порнографии и защитниками свободы слова в США.

В 1996 году режиссер Милош Форман снял фильм "Народ против Ларри Флинта", в котором отразил часть реальной биографии Флинта. Картина была основана на судебных делах против бизнесмена. Фильм получил "Золотого медведя" на Берлинском кинофестивале и две номинации на "Оскар" - за лучшую мужскую роль, а также за лучшую режиссуру.

Скандальный издатель всегда принимал живое участие в общественной и политической жизни США. В 2017 году Ларри Флинт предлагал 10 миллионов долларов тому, кто предоставит любую информацию, которая могла бы привести к импичменту президента Дональда Трампа.