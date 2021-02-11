Италия: Марио Драги может объявить состав правительства в ближайшее время

Марио Драги, которому поручено сформировать правительство Италии, как ожидается, объявит состав кабинета в ближайшие дни, а сам будет увержден премьр-министром. Он уже провел консультации с политическими силами страны. В итоге представители партий из правоцентристской оппозиции "Лига" и "Вперед, Италия" выразили Драги поддержку, как и их оппонент - лидер партии "Живая Италия" Маттео Ренци. В пользу супер-Марио высказалась и входившая до сих пор в правящую коалицию Демократическая партия.

Другая правившая партия - "Движение "5 звезд" из-за внутренних разногласий решила провести голосование своих сторонников на онлайн-платформе. Его исход, считают наблюдатели, будет в пользу Драги.

Единственная политическая сила, которая остается в оппозиции, - партия "Братья Италии", входящая в коалицию с партиями "Лига" и "Вперед, Италия". "Братья" не согласны с отказом от проведения досрочных парламентских выборов. Впрочем, лидер партии Джорджа Мелони заявила, что сама кандидатура Драги в качестве премьера ее устраивает.

По словам политического аналитика Сесилии Соттилотты, в сложившейся ситуации итальянские партии видят возможность настроиться на новоую волну: "На самом деле, я думаю, что все уже готовятся к следующей избирательной кампании. Наиболее вероятно, что Драги попытается найти решения, которые в какой-то степени удовлетворят запросы всех, кто войдет в коалицию".

Главными задачами будущего правительства называют борьбу с коронавирусной пандемией и восстановление экономики, пострадавшей из-за карантинных ограничений. Речь идет в том числе о распределении 200 миллионов евро, которые Рим должен получить от Евросоюза.