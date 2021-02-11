Германия закрывается от соседей

Правительство германии намерено запретить въезд из Чехии и австрийской федеральной земли Тироль в связи с распространением там новых штаммов коронавируса. В Чехии в данный момент распространяется британский вариант, в Тироле — южноафриканский. Ранее Германия ограничила въезд из Бразилии, Великобритании, Ирландии, Португалии и ЮАР.

С просьбой о запрете к федеральному правительству обратились Бавария и Саксония. Региональные власти призывают обеспечить постоянный пограничный контроль.

Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер сообщил, что, скорее всего, запрет будет введен с 14 февраля и решение согласовано с с канцлером Ангелой Меркель и вице-канцлером Олафом Шольцем.

Выступая в Бундестаге с правительственным заявлением Ангела Меркель отметила, что Германия недостаточно быстро ввела карантин перед второй волной пандемии, но коллапса системы здравоохранения удалось избежать.

Локдаун в стране продлен до 7 марта. Оппозиция говорит об экономическом ущербе и негативном влиянии на психологическое здоровье населения.