О спасённых и героях: австриец пожертвовал французской деревне два миллиона евро

Шамбон-сюр-Линьон, французская деревня в департаменте Верхняя Луара, известна тем, что в годы Второй мировой войны ее жители спасали евреев от нацистов. Недавно деревня получила пожертвование в размере двух миллионов евро. Эту сумму после своей смерти муниципалитету завещал австриец Эрик Швам. Мужчина скончался в декабре прошлого года в возрасте 90 лет, не оставив потомков. В страшные годы войны семью Швама, бежавшую из Австрии, скрывали в школе Шамбон-сюр-Линьон. Помимо денежных средств, Швам передал деревне документы, рассказывающие о его жизни.

Дениз Валла, сотрудница мэрии Шамбон-сюр-Линьон: "Этот жест, нас очень тронул: ведь нужно понимать, что все эти деньги были заработаны им в течение жизни, а не достались просто так. Для нас это важно".

Об Эрике Шваме пока известно не много; говорят, что мужчина был скромным и сдержанным человеком. Семья - родом из Вены. Отец был врачом. После войны Эрик переехал в Лион, чтобы изучать фармацевтическое дело. Нашелся в Шамбон-сюр-Линьон и человек, знавший Эрика Швама лично.

Дениз Валла, сотрудница мэрии Шамбон-сюр-Линьон: "Сначала мальчик ходил в деревенскую школу. Это рассказал нам один очень пожилой человек, который был сыном учителей, работавших в то время в учебном заведении. По его словам, маленький Эрик часто приходил раньше других и в одиночестве прохаживался по двору. Родители нашего свидетеля говорили ему, мол пойди, поиграй с Эриком, он выглядит таким грустным".

Лоранс Александрович, Euronews: "Именно здесь, в этом доме, что находится позади меня, Эрик Швам скрывался от нацистов. Он смог избежать депортации, благодаря солидарности жителей Шамбон-сюр-Линьон и окрестносных деревень".

В этой удаленной лесистой местности в годы войны нашли убежище от полутора до четырех тысяч человек - евреев и не евреев. Практически треть из них - дети. В регионе издавна чтут традиции гостеприимства. И они сильны по сей день. Между двумя войнами здесь было построено множество домов отдыха для городских детей.

Флориан Барбье, сотдрудница музея "Место памяти": "Стоит упомянуть о существенных деталях. Прежде всего, о географическом положении. Это - сельская местность, горы, леса в удалении от больших городов. Кроме того, многие здесь исповедуют протестантизм. Во Франции представителей этого направления христианства в свое время подвергали преследованиям. Поэтому люди здесь понимали, через что проходили евреи в конце 30-х и 40-х годов прошлого века".

В Иерусалиме в Музее Катастрофы и героизма Яд ва-Шем установлен памятник в честь жителей Шамбон-сюр-Линьон, которые несмотря на смертельную опасность, прятали евреев в своих домах, снабжавли их фальшивыми документами и помогали благополучно перейти границу в Швейцарию. "Обычный человеческий поступок" - говорили люди в Шамбон-сюр-Линьон, отказываясь считать свое поведение геройством.

Что касается двух миллионов Эрика Швама, а это две трети годового бюджета коммуны, они пойдут на поддержку образования и молодежные программы, как того пожелал спасенный в Шамбон-сюр-Линьон австриец.