Коронавирус: "Тайная вечеря" - в кратком доступе

Одна из самых знаменитых фресок мира - "Тайная вечеря" Леонардо да Винчи - открылась для посещения после долгих месяцев.

Трапезная церкви Санта-Мария делле Грацие, как и сам храм, были закрыты в период карантина. Сейчас в помещении может находиться не более 12 человек, время пребывания ограничено, увидеть своими глазами одно из величайших сокровищ искусства можно лишь по будним дня.

Рассказывает директор музеев Ломбардии Эмануэла Даффра: "Мы воспользовались паузой и провели ряд технических работ, в частности, установили систему, которая фильтрует воздух, частицы пыли, оседающие на шедевре Леонардо, ему очень вредили".

Над фреской титан Ренессанса работал три года, она была заказана семьей Сфорца, миланских герцогов, тогда правивших городом.

"Думаю, что нынешние ограничения на посещения продолжатся длительное время - к сожалению для наших гостей из-за рубежа. К тому же бронировать визит нужно теперь очень заблаговременно. Раньше тут была толпа - и туристы из Китая, и путешественники из Японии, и приехавшие из США. Вот как все изменилось", - резюмирует Эмануэла Даффра.

Посмотреть на фреску возможно в течение в ближайших 10 дней, с 21-го февраля трапезная вновь закроется - но уже на плановые реставрационные работы.