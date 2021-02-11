Без права на тепло: в Кале замерзают почти 500 нелегальных мигрантов

Во французском Кале уже несколько дней столбик термометра ночью опускается ниже нуля, идет снег. Те, кто надеется пересечь Ла-Манш, живут в промерзших палатках, не имея возможности согреться.

Приюты для бездомных находятся далеко от побережья, мигранты опасаются потерять возможность сесть в лодку и нелегально перебраться в Британию.

Бабаладэ из Сомали говорит, что все обледенело, и, чтобы выбраться из палатки, ему пришлось ее разорвать руками, поскольку "молния" примерзла.

Эта ситуация бесчеловечна, говорят сотрудники НКО, помогающие мигрантам.

Эти люди, продолжают они, должны иметь возможность согреться, у них есть право на тепло и на горячую пищу хотя бы раз в день.

Ян Манзи, вице-президент НКО Utopia56: "Просто-напросто стыдно, стыдно за то, что происходит в Кале и в Гранд-Сент. Нам тут рассказывали в рамках пиара, что оборудованы приюты, в которых ждут мигрантов, но это далеко от берега. И все это знают, и все равно из года в год повторяют ту же мантру".

Цифры, которые сообщают волонтеры, следующие: фактически под открытым небом живут не менее 500 мигрантов.

Префект указал, что подготовлено 300 мест, чтобы эти люди спали в тепле.

Ассоциации, помогающие мигрантам, говорят, что этого недостаточно, чтобы все, стремящиеся, пусть и нелегально, попасть на Альбион, смогли бы укрыться от холода.