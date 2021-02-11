ЕП призвал приостановить запуск БелАЭС

Европарламент принял резолюцию, требующую приостановить запуск Белорусской АЭС в Островце из-за серьезных опасений, связанных с ее безопасностью.

Голосование по документу состоялось в четверг на пленарной сессии ЕП в Брюсселе. В его поддержку выступили 642 депутата, 29 проголосовали против, еще 21 воздержался.

Как сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, эксперты Евросоюза завершили визит на АЭС и подготовят отчет по результатам стресс-тестов к началу марта.

Кадри Симсон, комиссар ЕС по энергетике:

"Благодарю вас, уважаемые депутаты, за ваши вопросы и рекомендации, я слышала сигналы тревоги относительно этой электростанции и о ее рисках и могу вас заверить, что Еврокомиссия не пожалеет усилий, чтобы избежать любых рисков от этого проекта для наших граждан. Мы обеспокоены не меньше, чем Европарламент".

В принятой резолюции Европарламент в частности критикует "поспешный ввод Островецкой АЭС в эксплуатацию и отсутствие прозрачности и официальной информации относительно частых аварийных остановок реактора и отказа оборудования".

Кроме того, в документе, который носит рекомендательный характер, депутаты призывают Еврокомиссию тесно сотрудничать с белорусскими властями, чтобы отложить запуск станции до тех пор, пока все рекомендации ЕС по стресс-тестам не будут полностью выполнены и не будут приняты все необходимые меры безопасности.