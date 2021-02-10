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Россия

Леонид Волков объявлен в межгосударственный розыск по линии СНГ

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 Мария Горковская
Руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков
Руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков   -   Авторское право  Michael Sohn/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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Руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков объявлен в межгосударственный розыск. В отличие от международного розыска по линии Интерпола, речь идет об оперативно-розыскных, информационно-аналитических и иных мероприятиях министерств внутренних дел в пределах государств-участников СНГ.

Следственный комитет РФ уже потребовал заочного ареста Волкова.

Следователь просит избрать в отношении Волкова меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца с момента его задержания на территории РФ, либо с момента его экстрадиции на территорию РФ.
пресс-служба Бассманного суда

В конце января в отношении соратника Навального было заведено уголовное дело. Его обвинили во вовлечении несовершеннолетних через соцсети в несогласованные акции протеста 23 января. Сам он ранее отказался признать свою вину. В преддверии новой акции 31 января Волков заявил, что обвинения оппозиции во вовлечении младшего поколения в противоправные действия - "придуманная тема", но все же призвал родителей отговорить детей от участия в протестах.

Сообщается, что в настоящий момент Волков находится в одной из европейских стран. На новость об объявлении его в межгосударственный розыск он написал на своей страницу в Facebook, что ему "плевать", и он будет "работать дальше".

Не до конца определился, как мне относиться к моему уголовному делу о "вовлечении несовершеннолетних" — то ли мне надо...

Posted by Леонид Волков on Tuesday, February 9, 2021