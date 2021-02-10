Леонид Волков объявлен в межгосударственный розыск по линии СНГ

Руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков объявлен в межгосударственный розыск. В отличие от международного розыска по линии Интерпола, речь идет об оперативно-розыскных, информационно-аналитических и иных мероприятиях министерств внутренних дел в пределах государств-участников СНГ.

Следственный комитет РФ уже потребовал заочного ареста Волкова.

Следователь просит избрать в отношении Волкова меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца с момента его задержания на территории РФ, либо с момента его экстрадиции на территорию РФ. пресс-служба Бассманного суда

В конце января в отношении соратника Навального было заведено уголовное дело. Его обвинили во вовлечении несовершеннолетних через соцсети в несогласованные акции протеста 23 января. Сам он ранее отказался признать свою вину. В преддверии новой акции 31 января Волков заявил, что обвинения оппозиции во вовлечении младшего поколения в противоправные действия - "придуманная тема", но все же призвал родителей отговорить детей от участия в протестах.

Сообщается, что в настоящий момент Волков находится в одной из европейских стран. На новость об объявлении его в межгосударственный розыск он написал на своей страницу в Facebook, что ему "плевать", и он будет "работать дальше".