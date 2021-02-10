Британский автопром: трудные времена

2020 год стал худшим в истории британского автопрома, упавшего до уровня 1984 года.

На этом заводе, расположенном в Бирмингеме, производят детали и запчасти для автомобилей Jaguar Land Rover. Но закрытие цехов автомобильной компании из-за пандемии привело здесь к резкому спаду производства. А теперь к этому добавились последствия «брексита». Говорит Нил Клифтон, директор компании Cube Precision:

– Мы столкнулись с проблемами, которых раньше не было. Сложности не только с текущими проектами, но и с развитием новых. Сырьё поступает к нам, в основном, из Испании и Германии, у нас были заказы на поставку в течение двух или трёх месяцев, но теперь мы не можем обеспечить такие сроки.

Выход Великобритании из единого рынка ЕС создаёт проблемы для отрасли. В британских портах возникают серьёзные задержки, что приводит к сбоям в цепочках поставок. Передаёт корреспондент Euronews Люк Ханрахан:

– Очень многое в стране зависит от бесперебойной работы автомобильного сектора. Но из-за ковида, а теперь и из-за брексита начались перебои. Некоторые люди лишились средств к существованию из-за банкротства компаний.

Без работы остались многие люди, связанные с обеспечением поставок в небольших компаниях, которым пришлось пойти на сокращения. Об этом говорит Райан Эдвардс, менеджер по закупкам Cube Precision:

– Все поставки из Европы теперь несколько замедлились, и обстановка стала более напряжённой. Это коснулось многих людей в Западном Мидленде. Мы производим как мелкие, так и крупные детали, так что речь идёт о большом числе рабочих мест.

Число рабочих место в автомобильной отрасли Великобритании сократилось за прошлый год по меньшей мере на 10 тысяч. Это в значительной степени вызвано «брекситом», повлёкшим усложнение различных процедур, связанных с поставками продукции из ЕС.