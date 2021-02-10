В регионах России на фоне кампании по вакцинации снимают ограничения

В России первый компонент прививки "Спутник V" получили порядка 2 миллионов 200 тысяч человек. Две дозы - 1млн.700 тысяч. Об этом сообщил центр имени Гамалеи.

Россия стал первой в мире страной, зарегистрировавшей вакцину от коронавируса в августе прошлого года. В декабре здесь запустили масштабную кампанию, позволившую сделать прививку определенным категориям граждан: в частности, медикам, учителям и соцработникам. С 18 января в России могут прививаться все желающие. Помимо "Спутника V", одобрена к применению и вакцина "Эпиваккорона".

К середине лета, полагают специалисты, около 70% россиян могут быть привиты от коронавируса, что создаст необходимую для стабилизации ситуации иммунную прослойку населения.

Возможность использования вакцины Спутник V изучают и в Евросоюзе. 29 января Российский фонд прямых инвестиций подал заявку на регистрацию вакцины на территории ЕС.

На фоне улучшения эпидемической ситуации в ряде регионов России смягчаются ограничения. Жители Ульяновской области могут посещать театры при наполняемости залов на 50%. Бары и рестораны здесь работают до 23 часов.

В Чечне отменен обязательный масочный режим. В Удмуртии ношение масок с 12 февраля будет носить рекомендательный характер. В Москве, по словам мэра Сергея Собянина, основные ограничения могут снять к маю.