В доме из "Молчание ягнят" теперь можно переночевать и сыграть свадьбу

"Сдам в аренду комнату в доме площадью 216 м2 и с более чем столетней историей, прославившемся съемками в известном фильме". Такое объявление появилось в американском Перриополисе, пригороде Питтсбурга в штате Пенсильвания. Но "насладиться тишиной" в нем смогут лишь те, у кого крепкие нервы, отмечают владелец дома. Дело в том, что именно в этом особняке снимались эпизоды культового фильма 1991 года "Молчание ягнят" Джонатана Демми. Именно здесь, по сюжету, истязал своих жертв маньяк-убийца Буффало Билл.

Нынешний владелец Крис Роуэн приобрел дом в начале февраля за 290 тысяч долларов. Он уверен, что его вложение окупится. Сам любитель триллеров и реквизитор, Роуэн обещает фанатам не только пускать в его стены желающих переночевать (первым заинтересовавшимся - скидка в 25 долларов), но и проводить в нем экскурсии. Будут воссозданы колодец и мастерская маньяка.

Кроме того, в здании и на прилегающей к нему территории можно отпраздновать свадьбу или устроить барбекю с коллегами.

Заработал и специальный магазин для фанатов. На фоне коронавируса особой популярностью пользуются маски.