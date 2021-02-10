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Сербия – лидер по вакцинации

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 Лев Удольский
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Сербия – лидер по вакцинации
Авторское право  Darko Vojinovic/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.
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Сербия остаётся лидером среди стран континентальной Европы по уровню вакцинации на душу населения. Более 550 тысяч человек уже сделали здесь первую прививку, при общей численности в семь миллионов. Ожидается, что к концу февраля будет вакцинировано 15% населения. При этом Сербия не получила ни одной дозы по программе covax от Евросоюза. По словам сербского президента Александра Вучича, использовалась вакцина из США, России и Китая.

– Могу сказать вам, – заявил, в частности, Вучич, – что одна из этих вакцин, скорее всего, спасла жизнь моей матери, которая попала в больницу. Но через девять дней после вакцинации у неё появились антитела. Поэтому могу заверить вас на собственном примере, что мы сделали для людей что-то хорошее.

Он добавил, что обращался с просьбами выделить его стране вакцину к Великобритании, Китая и России, и что Сербия готова теперь поделиться с соседними странами:

– Мы действительно готовы передать большую часть полученной вакцины нашим соседям из Северной Македонии. А затем будем решать и с остальными, ведь мы заинтересованы в том, чтобы они тоже, как и мы, были вакцинированы.

Тем временем вопросы массовой вакцинации обсуждались президентами Польши, Венгрии, Чехии и Словакии в ходе двухдневного саммита стран Вышеградской группы, прошедшего в Познани.