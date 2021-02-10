"Гунда" и "Дорогие товарищи!" в шорт-листе "Оскара"

Две киноленты российских режиссеров поборются за "Оскар". Картина "Гунда" Виктора Косаковского вошла в шорт-лист претендентов на кинопремию в категории "Лучший документальный полнометражный фильм". Главные герои этой черно-белой ленты - свинья по имени Гунда, две коровы и курица. Действие происходит на одной из норвежских ферм. В фильме нет ни музыки, ни закадрового текста.

"Об этом снято много фильм. Но люди до сих пор ничего не понимают. Мы предлагаем просто посмотреть на них, увидеть какие они. Может, тогда люди поймут. Я решил избавиться от музыки. Я могу сделать эмоциональный фильм и заставить зрителей плакать, не манипулируя ими", - ранее заявил режиссер.

Косаковский - известный веган. Одним из исполнительных продюсеров фильма выступил "оскароносный" актер Хоакин Феникс, также веган и экоактивист.

Другой российской лентой, которая поборется за главную кинопремию мира - в номинации "Лучший иностранный художественный фильм" - стала драма Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" с Юлией Высоцкой в главной роли. Картина уже удостоилась специального приза жюри Венецианского кинофестиваля. Фильм посвящен Новочеркасскому расстрелу 1962 года - выступлению рабочих электровозостроительного завода, которое было жестко подавлено силами армии и КГБ. Трагические события зрители увидят глазами убежденной коммунистки, участницы войны, у которой в неразберихе пропадает дочь.

Ранее Кончаловский "сравнивал Оскар" с сетью ресторанов быстрого питания "Макдоналдс" и "транснациональной корпорацией", чье качество "очень сомнительное".

Церемония вручения наград состоится 25 апреля.