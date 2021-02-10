"Россию хотят сделать послушной"

Некоторые страны Запада хотят превратить Россию в удобную площадку для продвижения своих интересов в сфере безопасности, экономики и политики. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил на церемонии возложения цветов к мемориальным доскам в память о погибших дипломатах.

"Любые попытки России стать самостоятельной, отстаивать свое право на независимую внешнюю политику, на защиту международного права наталкиваются на все более ожесточенное сопротивление тех наших западных коллег, которые хотят сделать нас по большому счету послушными", — сказал министр.

Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по итогам своего визита в Москву заявил, что Евросоюз должен пытаться избежать долгосрочной конфронтации с Россией. По его словам, нужно "различать структуру российской власти и народ, который хочет быть частью Европы".

Борреля критикуют за пребывание в Москве во время суда над оппозиционным деятелем Алексеем Навальным, задержания его сторонников и высылки трёх европейских дипломатов.

Президент Польши Анджей Дуда отметил: "Один из принципов, заложенных в основе ЕС — не арестовывать представителей оппозиции за их политическую активность и, похоже, что Навального задержали за это. Думаю, что позиция верховного представителя ЕС должна была быть абсолютной твердой в этом вопросе и, мне кажется, что мы этого не увидели".

Вопросы взаимоотношений с Россией будут обсуждаться на встрече глав МИД ЕС 22 февраля и на саммите ЕС в марте, на котором также планируется рассмотреть и направленные против РФ меры, включая санкции.