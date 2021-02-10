EMA приняло заявку на регистрацию для использования в ЕС Sputnik V

Европейское агентство лекарственных препаратов официально приняло к рассмотрению заявку на регистрацию для использования на территории ЕС российской вакцины Sputnik V.

Сама заявка от Фонда прямых инвестиций поступила европейскому регулятору еще 29 января.

Глава фонда Кирилл Дмитриев предупредил, что медикамент в Евросоюзе может появиться не ранее лета: "Мы надеемся, что наша, уже принятая регулятором, заявка будет рассмотрена быстро и без излишней политизации. Разумеется, мы сможем организовать поставки в ЕС только после того, как сойдет на нет кампания вакцинации в России, и все, кто хочет привиться, это уже сделают".

В самой России вакцинация началась два месяца назад. К середине февраля прививку получили по меньшей мере один миллион человек, наибольшее количество приходится на Москву.

В Сербии также полным ходом идет прививочная кампания, в Белграде решили использовать все доступные вакцины, помимо Sputnik V, в их числе препараты Pfizer/BioNTECH и китайский SinoVac.

В Иран первая партия Sputnik V прибыла в прошлую субботу, вакцинация началась в столичной больнице и в нескольких крупных городах исламской республики.

Помощь в преодолении предвзятости в отношении медикамента, разработанного специалистами центра имени Гамалеи оказала публикация в "Ланцете".

Третья стадия испытаний подтвердила, что Sputnik V безопасный и эффективный препарат против коронавирусной инфекции.