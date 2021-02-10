СМИ Польши против нового налога

Ряд крупных польских частных средств массовой информации отказались работать на один день в знак протеста против нового налога на рекламу в интернете. Планируется, что большая часть этих новых доходов бюджета пойдет на финансирование Национального фонда здравоохранения, который в условиях пандемии нуждается в средствах.

О работе над законопроектом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. "Мы не хотим больше ждать и мы внедряем новые решения, которые в значительной мере станут ответом на новый, цифровой мир, который появляется на наших телевизионных экранах, компьютерах и телефонах. Бедные не должны становится беднее, потому что богатые богатеют, они тоже должны приниматься участие в социально-экономическом развитии", — заявил глава правительства.

Протестующие уверены, что новый налог приведет к ликвидации многих СМИ в Польше, в первую очередь оппозиционных, и увеличит и так уже мощное воздействие властей на медиа рынок.

С ними согласен Борис Будка, лидер оппозиционной партии "Гражданская платформа": "Я рассматриваю эту атаку на независимые СМИ, с одной стороны, как попытку введения цензуры, но, прежде всего, как попытку властей поставить себя выше любого контроля".

Польские журналисты говорят, что редакции уже пострадали из-за пандемии, а налог станет очередным ударом и отразится на качестве материалов.

В Брюсселе осудили намерения польского правительства. "Нам известно об опасениях, которые высказывают польские СМИ,- заявил официальный представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд. - И сегодня мы видели черные экраны. Все знают, что мы обеспокоены ситуацией с плюрализмом мнений в Польше и мы подчеркивали это в нашем докладе о верховенстве права".

Ранее Еврокомиссии пришлось высказаться о закрытии независимой венгерской радиостанции Klubradio. По словам комиссара Совета Европы по правам человека Дуни Миятович, "в Венгрии заглушили еще один голос. Еще один печальный день для свободы СМИ".