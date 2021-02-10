Супруга Алексея Навального Юлия покинула Россию - "Интерфакс"

Супруга Алексея Навального Юлия покинула Россию. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источники. По данным агентства, жена политика отправилась во Франкфурт-на-Майне. Именно в Германии тот проходил лечение после отравления.

Адвокат Навальной Светлана Давыдова заявила, что пока не располагает достоверной информацией по данному поводу.

1 февраля Щербинский суд Москвы признал Юлию Навальную виновной в участии в несогласованной акции и назначил ей штраф в размере 20 тысяч рублей. 2 февраля суд заменил ее супругу условное наказание на 3,5 года колонии общего режима по делу "Ив Роше".

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что Запад может попытаться повторить белорусский сценарий, сделав из супруги Юлии Навальной "вторую Светлану Тихановскую". А Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "АВАНТИ" предложила Госдуме и Совету Федерации внести поправки в российское законодательство, чтобы не позволить физлицам-иноагентам и их близким родственникам участвовать в выборах в стране. В направленном спикерам Госдумы и Совфеда письме ее глава отметил, что это поможет не допустить Навальную к осенним выборам в Госдуму: основанный ее мужем Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов.

10 февраля, суд заочно арестовал руководителя сети региональных штабов Навального Леонида Волкова. Он объявлен в межгосударственный розыск по линии СНГ и, по некоторым данным, также находится в одной из европейских стран.