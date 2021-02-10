В Аттике и в Афинах новый локдаун продлится до весны

Глава правительства Греции Кириакос Мицотакис объявил, что в столичном регионе - Аттике, и в самих Афинах до начала весны введен жесткий карантин.

Все образовательные учреждения переведены на дистанционную работу, закрыты все магазины, кроме торгующих продуктами и хлебом.

Руководитель кабинета министров назвал две причины ограничений: рост госпитализаций (осталось менее трети свободных коек) и увеличение числа заражений уже мутировавшим вирусом.

Кириакос Мицотакис подчеркнул: "С четверга и до 28 февраля включительно, в Аттике все торговые точки закрыты, все учебные учреждения всех уровней работают дистанционно. Наш опыт говорит, что чем раньше введен локдаун и чем он жестче, тем он эффективнее, и поэтому его можно снять быстрее".

Сказать, что заявление не вызвало энтузиазма у владельцев мелких бизнесов, как и их работников - не сказать ничего.

Вот, к примеру, Деметра Сиригу, она - владелица магазина женской одежды.

Ее бутик проработал всего несколько недель.

35-летняя Деметра считает, что властям наплевать на ее проблемы, и перед лицом грядущих трудностей ее оставили на произвол судьбы: "Вся наша отрасль понесла колоссальные убытки. Государство не предложило никакой существенной поддержки. И вот нас опять закрывают. И что делать? Чувствуешь свою абсолютную беспомощность. Будем сидеть взаперти дома. Сможем ли мы все это выдержать - сложно сказать. Остается только ждать, кто из нас здесь первым повесит замок на дверь".

Схожие же настроения - на других афинских улицах. Столичные жители винят власти в том, что те совершили ошибки, за которые расплачиваться будут простые люди.

Рассказывает Афина Мармара, она - адвокат: "Тяжело. По-настоящему тяжело. Жуткая нагрузка психологическая, и это тянется давно. С другой стороны, а что можно сделать в этой ситуации? Выбора-то особого нет. Я полагаю, что реагировать следовало тем, кто принимает решения, раньше, еще осенью, чтобы предупредить развитие событий по такому сценарию".

По мнению Ариса Грицаса, студента университета. "какое-то сплошное повторение пройденного, и люди устали от этого бесконечного "дня сурка". Конечно, все нервничают, боятся потерять работу. А экономика катится в тартарары".

Из центра греческой столицы передает журналист Euronews Апостолос Стайкос: "Уже почти год жителей Афин призывают в дисциплине в соблюдении ограничений. Терпение людей, живущих в рваном ритме введения рестрикций и последующего их ослабления, истекает. Сколько продлится такая ситуация, предсказать не берется никто".