Германия продлевает строгий локдаун

Федеральное правительство Германии приняло решение продлить карантин в стране до 7 марта. Вместе с тем предусмотрено, в частности, открытие с 1 марта парикмахерских — при условии соблюдения правил гигиены. Решение об открытии школ остается за федеральными землями. Режим строго локдауна в германии действует с 16 декабря.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель напомнила о распространении мутаций коронавируса: "Существует большая неопределенность, связанная с новыми штаммами, на смену придут мутации, старый вирус исчезнет. Мы должны жить с новым вирусом и не можем пока прогнозировать его воздействие, число заражений может вновь расти в геометрической прогрессии, поэтому так необходимо обеспечить отслеживание и вести себя осторожно".

Между тем эксперты ВОЗ опубликовали рекомендации по использованию вакцины британско-шведской компании AstraZeneca . Прививку можно делать лицам "18 лет и старше". Что касается детей и подростков до 18 лет, то пока нет достаточных данных о том, как препарат действует в этой возрастной группе. В заключении говорится о том, что в отношении новых разновидностей коронавируса предварительный анализ показал несколько меньшую эффективность данной вакцинцы.

Главы Стратегической консультативной группы экспертов ВОЗ по иммунизации Алехандро Кравиото отметил: "Даже если есть возможное снижение степени защиты, которая предоставляет эта вакцина, особенно против болезни в тяжелой форме, нет причин, чтобы не рекомендовать ее использование даже в тех странах, где распространяются новые варианты".

Но власти Испании не рекомендовали использование вакцины AstraZeneca для лиц старше 55 лет. В результате Минздрав внес изменения в стратегию вакцинации. Ожидается, что данным препаратом будут привиты медики, сотрудники сил и органов правопорядка, пожарные, военнослужащие и преподаватели.