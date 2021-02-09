Во власти снежного циклона

Снегопад, мороз, вьюга - зима в этом году не балует жителей Северной Европы и многих регионов Восточного полушария.

В России в это время года снегом и стужей мало кого удивишь. Но даже там фиксируют рекордно низкие температуры. В Москве за ночь столбик термометра опустился до -30 по цельсию - это на 12 градусов ниже сезонной нормы.

На Урале жители некоторых населённых пунктов остались без отопления и горячей воды - сильные морозы вывели из строя местные котельные и теплосети. В ряде городов прекращены занятия в школах.

Cильные снегопады парализовали транспортное сообщение в Польше. Дороги перекрыты: снегоуборочные машины не успевают их расчищать.

"Передвигаться очень непросто. Я бы посоветовала пожилым людям оставаться дома. На костылях здесь точно не пройти. Я ими пока не пользуюсь, но мне уже не 20 лет, ходить здесь тяжело, и не хочется потом лежать со сломанной ногой".

Не на шутку зимнее ненастье разыгралось в Нидерландах. Перекрыты крупные автомагистрали: снегоуборочная техника не успевает расчищать образующиеся "снежные дюны" высота которых местами достигает 50-60 см.

Непогода также стала причиной серьезных перебоев в воздушном сообщении. В аэропортах страны отменяются рейсы из-за обледенения взлетно-посадочных полос и метели.

А Великобритании засыпало снегом национальный парк Йоркшир. Власти выпустили предупреждение об аномальных холодах по всему королевству и снежной буре, которые принёс в страну шторм "Дарси". По прогнозам синоптиков, такая ненастная погода сохранится здесь как минимум до среды.