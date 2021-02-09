Ужесточение наказания за нарушение карантина

До 10 лишения свободы за предоставление ложной информации и внушительные суммы денежных штрафов — британские власти планируют с 15 февраля ужесточить меры наказания на нарушение карантина при въезде в страну. На сегодняшний день в "красный список" внесены 33 государства, после возвращения из которых необходимо будет провести на карантине в гостинице 10 дней и дважды пройти тест на коронавирус.

"Для не сдавших обязательный тест будет установлен штраф в тысячу фунтов стерлингов, - сообщил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэкок. - Для не сдавших второй тест — две тысячи фунтов и автоматическое продление карантина до 14 дней. И от пяти до десяти тысяч фунтов для тех, кто не выполнит требование о карантине в предназначенном для этого отеле".

Из-за распространения новых штаммов коронавируса правительство Испании продлило ограничения на въезд в страну для путешественников из Бразилии, Великобритании и ЮАР . Также принято решение продолжить контроль на сухопутной границе с Португалией.

"В отношении Соединенного Королевства мы уже в четвертый раз продлеваем ограничения, принятые 22 декабря, - сообщила министр здравоохранения Испании Каролина Дариас. - Это связано с распространением нового варианта инфекции и поэтому, также как и другие европейские страны, Испания продлила до 2 марта ограничения на въезд из Великобритании.

Правительство Германии собирается продлить локдаун из-за коронавируса до 1 марта. По данным местных СМИ, в среду канцлер ФРГ Ангела Меркель будет настаивать на этом на встрече с главами федеральных земель. Кабмин и региональные власти хотят вместе с продлением утвердить стратегию выхода из жесткого карантинного режима.