В Сенате состоятся дебаты по импичменту Трампа

В американском сенате начнётся сегодня процедура импичмента Дональда Трампа. Это беспрецедентная ситуация, ведь до сих пор ни одному президенту США не пытались вынести импичмент дважды. Кроме того, Трамп стал первым, кого это коснулось после ухода с должности. Лидеры республиканцев и демократов уже договорились о порядке проведения слушаний.

– Мы смогли достичь согласия о справедливом процессе и приблизительных сроках проведения предстоящего суда в Сенате, – заявил Митч Макконнелл, Лидер меньшинства Сената США. – Уже получено одобрение как командой юристов бывшего президента Трампа, так и уполномоченных Палаты представителей, поскольку обеспечены надлежащая процедура и права обеих сторон.

Обе стороны уже представили свои аргументы в поддержку или против импичмента. Ожидается, что слушания могут продлиться до полутора суток. Дональд Трамп заявил через своих адвокатов, что не намерен выступать в ходе предстоящего заседания сената. Экс-президенту ставят в вину подстрекательство к насилию, которое вылилось в захват Капитолия 6 января и привело к гибели пяти человек.