Тёплый приём на "Полюсе холода"

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Добро пожаловать в Оймякон. Это село в Якутии, наиболее известно как один из "Полюсов холода" на планете. Температура воздуха здесь может опускаться до минус семидесяти. Сказать, что зябко, значит ничего не сказать. Несмотря на столь чрезвычайно низкие зимние температуры (а скорее благодаря), в Оймякон приезжают туристы со всего мира. Отчаянные путешественники стойко переносят морозы.

Доминик Майо, турист из Франции: "Для нас, европейцев это, конечно, непривычно. Таких условий нет нигде. Это - экстрим. Но нам понравилось".

Привлекает туристов и возможность заняться верховой ездой, разумеется, на свежем воздухе. Якутские лошадки могут выжить без укрытия при сильных морозах - длина подшерстка и шерсти животных 8-15 сантиметров. Так что шубка у них теплая. Но жизнь парнокопытных можно сделать и более комфортной.

"Нам объяснили, что если с них снять снег, то им будет тепло и хорошо", - говорит туристка.

В селе Оймякон проживают около 500 человек. Суровый климат накладывает отпечаток на все аспекты жизни людей. Об опасности обморожения необходимо помнить и местным жителям и туристам. Впрочем, некоторые, похоже, ничего не боятся.