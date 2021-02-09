В Старый Свет пришли холода

Зимний шторм "Дарси" принес снег и мороз в страны Старого Света. В бельгийской столице Брюсселе температура опустилась ниже нуля. Снег, как ожидается, не растает в течение нескольких дней . В условиях ограничений из-за коронавирусной пандемии, любителям зимних забав стало немного веселее.

Снежная буря обрушилась на Берлин и ряд других городов Германии. Из-за непогоды на автотрассах образовались пробки. В некоторых регионах было частично отменено железнодорожное сообщение. Возникли проблемы и с пассажирскими авиаперевозками: были отменены вылеты из аэропорта Дортмунда. Прибывающие самолеты направлялись на посадку в другие воздушные гавани.

Об экстремальных погодных условиях предупредило британское метеорологическое агентство. В горах Шотландии была зафиксирована самая низкая температура за последние десять лет - минус 16, 7 градуса по Цельсию.

В Нидерландах, по прогнозам синоптиков, и на этой неделе будут стоять морозы - минус 6 днем и минус 11 ночью. Из-за низких температур на замерзших каналах можно кататься на коньках.