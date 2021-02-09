Останки воинов 1812 года перезахоронят в Вязьме

Останки воинов 1812 года перезахоронят в ВязьмеКомментарии
Когда-то непримиримые враги - русские и французские солдаты - обретут покой в братской могиле. В Вязьме перезахоронят останки участников Отечественной войны 1812 года.
Спустя более чем два столетия их обнаружили археологи во время масштабных раскопок в Смоленской области, проходивших под эгидой франко-российского форума "Трианонский диалог".
В ходе исследований мест сражений в 2020 году были также найдены останки наполеоновского генерала Шарля Этьена Гюдена, что позже подтвердила ДНК-экспертиза.
Иван Мартин, атташе по вопросам обороны при посольстве Франции: "Безусловно, это весьма важное событие. Оно имеет символическое значение. Это часть общей истории наших стран. Также это честь, оказанная французским воинам, которые погибли здесь и которых мы собираемся перезахоронить со всеми подобающими почестями".
Светлана Макеева, вице-президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив: "Выходит, что солдаты будут покоиться вместе. Возможно, это имеет и позитивный оттенок, поскольку несмотря на то, что они воевали друг против друга, сейчас они смогут обрести мир".
Церемония погребения 120 солдат состоится 13 февраля. Ожидается, что в числе почётных гостей будут потомки наполеоновского маршала Иоахима Мюрата и представители Императорского дома Романовых, а также около 100 реконструкторов военно-исторических клубов в униформе тех времён.