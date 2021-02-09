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Франция

Оптическая иллюзия: штормовая волна или бог Посейдон?

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 Надежда Дрямина
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Оптическая иллюзия: штормовая волна или бог Посейдон?
Авторское право  Matthieu Rivrin
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Просто волна или сам Посейдон явился людям? Воображение миллионов пользователей интернета взбудоражил снимок фотографа Матьё Риврена.

Он сделал его в регионе Бретань на северо-западе Франции, когда там бушевал шторм "Жюстин". Гигантская волна ударилась о скалы, образовав фигуру, издалека напоминающую силуэт бога морей и океанов из древнегреческой мифологии.

Матьё Риврен, французский фотограф:
"Шёл дождь, свет был слабый, дело было уже к вечеру. Мы наблюдали, как волны поднимаются вдалеке, разбиваясь о дамбу. Одна из них поднялась выше других. Это произошло в какие-то доли секунды".

Кадр, в котором так легко угадывается облик Посейдона с его грозным выражением лица, да ещё с бородой и в короне - большая профессиональная удача.

В тот самый вечер по берегу прогуливались десятки фотографов. Но лишь одному из них удалось сделать снимок, передающий всю силу стихии и мощь природы.

Сразу же после публикации фотография стала вирусной в Интернете, её растиражировали СМИ по всему миру.