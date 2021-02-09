Португальские СИЗ: "Фильтруем больше! Фильтруем лучше!"

Пока Франция ужесточает правила ношения защитных масок, пока в Австрии и Германии обязательным к использованию становятся лишь тип СИЗ, который называется FFP2, в Португалии, на швейных фабриках и на других текстильных производствах начинают подсчитывать убытки.

Для этой отрасли промышленности заказы были глотком воздуха во время экономического кризиса, вызванного пандемией.

Филипа Соареш, журналистка Euronews, побывала на одной из фабрик: "Цифры, которыми располагает ассоциация, объединяющая действующих в легкой промышленности предпринимателей, следующие: в производстве матерчатых масок участвовали от 10 до 15 тысяч работников".

Французские власти, сужая возможность ношения матерчатых масок, оговаривались, что такого рода СИЗ возможно использовать, если они получили сертификат качества.

По словам Браза Кошты, генерального директора CITEVE, "наши компании продолжают экспортировать свою продукцию в другие страны, но при этом мы не можем не понимать, что и французский, и немецкий рынок для нас были очень важны".

Браз Кошта специально подчеркивает - экспорт в эти страны был существенен прежде всего из-за емкости рынков каждого из государств: "Не всегда, оценивая качество поступившего товара, эти государства поначалу предъявляли строгие требования, которые касались возможности фильтровать частицы воздуха. У FFP2 она составляет не менее 94 %. основная защитная часть респиратора состоит из нескольких слоев, он может находиться на лице до 8-ми часов подряд. Кроме того, специальная скобка помогает точно зафиксировать FFP2 на носу, обеспечив тем самым максимальное прилегание".

Для защиты от более заразного так называемого "британского штамма", по мнению руководителей европейского здравоохранения, такой тип масок просто незаменим. Но и наши маски не хуже.

Португальские производители не хотят сдаваться. Они утверждают, что их продукция фильтрует не менее 90% частиц, находящихся в воздухе, а если добавить слои, можно добиться и 95%-ной фильтрации.

Сила убеждения против цифр заражения?

Остается, правда, надежда на то, что с помощью вакцинации пандемию рано или поздно возьмут под контроль.