Сотни спасателей ищут выживших после схода ледника

Широкомасштабная спасательная операция продолжается в северном индийском штате Уттаракханд. Обнаружены тела 32 человек. В минувшее воскресенье в этой местности сошел ледник, разрушив плотину строящейся электростанции и вызвав наводнение. 174 человека до сих пор числятся пропавшими без вести. Не прекращается расчистка тоннеля протяженностью 2,5 км, где, как полагают, могут оставаться более 30 рабочих. В работе участвуют около 600 спасателей, привлечена тяжелая техника. Ледник сошел в долине реки Дхаулиганги в округе Чамоли, где сооружается гидроэлектростанция мощностью 520 МВт. Плотина полностью разрушена.