Протесты в РФ: на что жалуется Росгвардия и причем тут Чечня?

Во Владивостоке в участника акции протеста выстрелили из травматического оружия. В Москве к не оказывающему сопротивление задержанному правоохранители применили электрошокер: он потерял сознание. В Казани силовики положили митингующих лицом в снег. Вот только некоторые из нарушений, которые приводят в пример сотрудники «ОВД-инфо», рассказывая о «полицейском беспределе» при разгоне последних несанкционированных акций в поддержку Алексея Навального.

На фоне критики правозащитников в адрес силовиков в Межрегиональном профсоюзе полиции и Росгвардии заявляют, что «сотрудникам приходится тяжело» и что немало жалоб поступает от служащих в спецполках полиции, которым в настоящий момент не позволяют перевестись в другие подразделения.

«Они перерабатывают. Нет графика работы: график должен выдаваться на месяц вперед под роспись. А в связи с митингами сегодня выходит так, что сегодня – ты свободен, а завтра - должен два дня подряд пахать», - отмечает председатель координационного совета профсоюза Михаил Пашкин.

Москва, 31 января 2021 г. Alexander Zemlianichenko/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

При этом, по его словам, «неустроенность» жизни силовиков - серьезная проблема. В частности, при переходе сотрудника из МВД в войсковую часть – в Росгвардию - его выслуга лет начинает отсчитываться заново, что затягивает получение жилищного сертификата. А сотрудников ОМОН выгоняют из общежитий сразу по окончании службы без предоставления квартиры.

«Сотрудникам Росгвардии в основном до 30 лет. Москвичей среди них мало: им не интересно идти на такую маленькую зарплату - рядовые получают тысяч 50. А я слышал, что в Беларуси «омоновцам» по пять тысяч долларов в месяц платит. Может, неправда», - говорит Пашкин и, возвращаясь к событиям последних дней в РФ, напоминает, что, например, в Москве один митингующий распылял в глаза правоохранителей газ.

На 99% действия сотрудников были адекватными. Было жестко, но в пределах разумного. Межрегиональный профсоюз полиции и Росгвардии

С ним не согласен глава «Комитета против пыток» Игорь Каляпин. Он сравнивает уровень «массовой жестокости» и количество случаев «необоснованного применения силы и спецсредств» по отношению к тем, кто вышел на мирные акции выразить поддержку Навальному, с разгонами в 2007 году «Маршей несогласных» - «экстремистов, готовивших революцию», отмечает он.

«Когда группы девушек стоят с поднятыми руками и кричат: «Мы без оружия», а их несколько «омоновцев» бьют дубинками, чем это можно объяснить? Что вчера кто-то нападал на них? Таких сотрудников надо на пенсию отправлять, - говорит эксперт. – Вышли тысячи людей. Пусть нашелся кто-то неадекватный, но это не значит, что нужно избивать всех. Когда митингующие начинают бить витрины и жечь машины, применение силы законно и, наверное, необходимо. Но за участие в несанкционированной акции людей, даже если они и нарушают закон, надо привлекать к административной ответственности, а не тыкать электричеством и не держать в нечеловеческих условиях. А тут пиночетовские времена вспоминаются».

Волгоград, 31 января 2021 г. Dmitry Rogulin/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

Правозащитник утверждает: силовиков изначально настраивают на определенное отношение к протестующим. По его словам, они совершенно искренне уверены в том, что те выходят на улицы за деньги, и что «Навальный - агент Госдепа, который всех купил». Соответствующие слова одного из правоохранителей Каляпин услышал, выйдя на улицы Нижнего Новгорода 31 января в качестве наблюдателя: «Их всех воспитывали, показывали им «разоблачительные фильмы» про иностранных агентов. Все, кто живет в России, неоднократно эти фильмы видели. У нас достаточно выключить интернет. Росгвардейцы безусловно уверены, что защищают страну от внешнего врага», - говорит Каляпин.

Насилие же, по его мнению, является «некой культурной традицией» российской полиции, сформировавшейся, среди прочего, в связи с Первой и Второй Чеченскими войнами.

Контртеррористические операции в Чечне отразились на всем силовом блоке. Ведь в тех командировках побывали и полиция, и сотрудники ФСИН, и Следственный комитет. Оттуда и пошло это влияние культуры заведомо безнаказанного насилия в рядах всех наших правоохранителех. Игорь Каляпин глава «Комитета против пыток»

Он отмечает, что участники тех боевых действий давно на пенсии, и при желании, такие традиции можно было изжить, в РФ же этого не происходит, потому что «властям нужна полиция, которая исполняет приказы, а не следует законам».

«Виновата система. Она создает условия, в которых силовики – рабы, которые действуют, как машина. Но поднимать палку или нет - решение каждого», - считает координатор юридической помощи «ОВД-Инфо» Алла Фролова.

В то же время, глава Профсоюза Пашкин не считает российских правоохранителей более жесткими, чем их коллег за границей. В частности он напоминает о разгонах протестов «желтых жилетов» во Франции, где в следствии применения нелетального оружия несколько протестующих потеряли глаза и кисти рук. При этом стало известно, что после последних российских акций ФСИН объявила ряд тендеров, в частности, на закупку тысячи светозвуковых гранат, которые в ряде случаев и стали причиной получения увечий французскими протестующими.

Ряд экспертов обращают внимание и на некоторые особенности избыточного полицейского насилия в России, а именно – на редкие реальные последствия для тех, кто его применяет. Так, например, Следственный комитет отказался "предать гласности" данные о проведении доследственной проверки по факту возможного применения газового баллончика против сотрудника, который ударил женщину ногой в живот на акции протеста 23 января в Санкт-Петербурге, пишут. Его имя до сих пор не известно. По мнению Каляпина, в РФ правоохранителей не склонны привлекать за подобные нарушения к ответственности, потому что иначе те начнут «читать законы» и перестанут разгонять протестующих, а значит «на митинги будет приходить гораздо больше людей, и на это уже будет невозможно не реагировать». Чтобы этого не допустить, «властям надо протесты локализовать, запугать людей насилием и всякими последствиями – увольнениями, отчислениями из вузов», уверен Каляпин.

С этим связана вторая особенность национальных разгонов акций, на которую указывают правозащитники, а именно – то, что происходит с протестующими уже после их задержания. Так, экс-фигурант «Московского дела» Самариддин Раджабов заявляет, что в ОВД полицейские его «насильно раздели и заставили приседать», а 21-летняя Алена Китаева, волонтер штаба Любови Соболь, рассказывает, что в участке ей надевали на голову пакет, чтобы та разблокировала свой телефон. Напоминают правозащитники и о переполненных камерах, несмотря на пандемию коронавируса.

«Это беспрецедентное насилие и физическое, и психическое. Донское, Коптево, Орехово-Борисово - людей там ломали, чтобы те открывали свои телефоны и подписывали протоколы, - Фролова рассказывает, с какими случаями пришлось столкнуться «ОВД-инфо». - Люди просили пить – полицейские им не давали, а сами пили прямо перед ними. Люди просились в туалет из автозаков, а им отвечали: «Навальный вам поможет». А врачи порой забывали, что они профессионалы, а не младшие помощники лейтенанта, и не госпитализировали даже инсулинозависимых».

Еще одна проблема – недопуск адвокатов. По словам Фроловой, 31 января первые три часа после начала задержаний защитники провели у стен 35 ОВД.

«Это была целенаправленная, спланированная операция. Адвокаты стояли на морозе, пока людей допрашивали следователи. С адвокатом допрашивать сложнее, а тут можно раскрутить», - юрист отмечает, что ситуация повторилась и 2 февраля после оглашения приговора Алексею Навальному: «Даже насильники и убийцы получают право на защиту, а тут тысячи митингующих и те, кто просто неудачно вышел из метро и попал на протест».

Федеральная палата адвокатов также обратилась к руководству МВД по поводу массовых нарушений конституционных прав граждан. В настоящий момент «ОВД-инфо» разбирается и с многочисленными случаями давления на россиян из-за участившихся обходов общежитий и квартир сотрудниками полиции, обысков, запугивания протестующих в институах, незаконных увольнений.