Суд над журналистками в Минске

В Минске открылся судебный процесс на двумя журналистками польского телеканала "Белсат". Екатерине Бахваловой и Дарье Чульцовой грозит до трёх лет лишения свободы по обвинению в организации беспорядков. По версии прокуратуры, они "путем озвучивания информации" призывали к проведению несанкционированных массовых мероприятий, в результате чего в городе было остановлено движение общественного транспорта.

15 ноября сотрудницы "Белсат" вели в белорусской столице прямую трансляцию с мероприятия, посвященного памяти погибшего активиста Романа Бондаренко и были задержаны во время стрима.

Поддержать обвиняемых журналисток в районный суд пришли представители ряда общественных организаций, Белорусской ассоциации журналистов, сотрудники негосударственных СМИ.

Правозащитные организации Беларуси признали журналисток политзаключенными.

"Думаю, что солидарность и внимание международного сообщества помогут освободить наших заключенных, — говорит советник оппозиционного лидера Светланы Тихановской Франак Вячорка. — На сегодняшний момент в тюрьмах находятся более тысяч человек: журналисты, активисты, инженеры, врачи, студенты. Им грозит от пяти до 10, до 15 лет заключения только за то, что они выступают против Лукашенко. Международная солидарность может обратить на них внимание, оказать давление на Лукашенко и заставить его освободить их. Сейчас это цель номер один".

В воскресенье по призыву Светланы Тихановской в ряде городов мира прошел международный День солидарности с Беларусью.

Акции протеста в Беларуси не прекращаются уже ровно полгода — с момента оглашения 9 августа официальных результатов президентских выборов. Манифестанты обвиняют власти в фальсификациях.

По данным Белорусской ассоциации журналистов, в 2020 году сотрудники СМИ в стране были задержаны 477 раз.