В Венгрии прекращает вещание оппозиционная радиостанция Klubradio

Независимая венгерская радиостанция Klubradio, которая часто критикует правительство Виктора Орбана, прекратит вещание 14 февраля. Во вторник муниципальный суд Будапешта отклонил протест компании на сентябрьское решение Госсовета по надзору за СМИ, который отказался продлевать соглашение с Klubradio об использовании частоты. Радиостанции предъявляют претензии, в частности, в несвоевременной подаче документов. Андраш Арато, исполнительный директор Klubradio, назвал решение суда "трусливым и позорным", а само дело политическим.

Андраш Арато, исполнительный директор Klubradio: "Я считаю, что в этой стране избиратели должны проснуться и решить, хотят ли они жить в таком мире. Потому что, сегодня это проблема Klubradio, а завтра с подобными вещами могут столкнуться многие люди. Речь идет о том, что и судебные инстанции не обеспечат прав граждан".

Руководство радиостанции намерено подать апелляцию в Верховный суд. Klubradio обещает продолжить работу в интернете и призывает своих слушателей поддержать радиостанцию.

Приостановку вещания Klubradio МИД Франции назвал тревожным сигналом и призвал Венгрию соблюдать европейские нормы в том, что касается независимости СМИ. "В Венгрии заглушили еще один голос. Еще один печальный день для свободы СМИ", - написала в Twitter комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович.