Сладкая вакцинация

Кондитер из немецкого города Пассао бросил вызов крупнейшим фармацевтическим компаниям и предлагает покупателям собственный набор вакцин, в которых, по его мнению, люди сейчас особенно нуждаются. Аккуратно разложенные на витрине кулинарные шприцы наполнены вакцинами со вкусом ананаса, белого шоколада, яичного ликёра, абрикосового и сливового джема, варенья из шиповника, – всего 12 видов. В ассортименте также аппетитные пончики, которым предлагается самостоятельно сделать сладкую прививку на свой выбор. По завершении процедуры желающие могут получить здесь сертификат о вакцинации. Предъявитель 21 сертификата получает в подарок банку джема.
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