Полгода с начала белорусских протестов: готов ли Лукашенко к переменам?

Ровно полгода назад белорусы, несогласные с результатами президентских выборов 9 августа, по итогам которых побелителем был назван в шестой раз подряд Александр Лукашенко с 80% голосов, впервые вышли на улицы. Столь продолжительной и масштабной кампании протеста, несмотря на жесткие действия силовиков, в стране еще не было, отмечают эксперты. Но добиться исполнения своего главного требования - отставки Лукашенко и проведения нового голосования - им до сих пор так и не удалось.

В организации "Репортеры без границ" отмечают, что в 2020 году Беларусь стала самой опасной страной в Европе для журналистов. С начала манифестаций, по данным центр "Вясна", были задержаны более 25 тысяч человек, несколько протестующих погибли. Возбуждены более 1800 уголовных дел. Правозащитники утверждают, что силовики избивали и насиловали задержанных. Как следствие, по словам эксперта Центра анализа европейской политики Кати Глод, за последние месяцы число участников, пусть все еще еженедельных, антиправительственных выступлений заметно сократилось, а сами митинги стали более спорадическими - по сравнению с прошлогодними акциями в Минске, на которые вышли сотни тысяч человек. А значит - давление на Лукашенко ослабло.

Суд над журналистками Екатериной Андреевой и Дарьей Чульцовой: они обвиняются в организации беспорядков за то, что в ноябре 2020 года вели прямую трансляцию с акции протеста AP/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

Ранее он объявил о проведении 11 и 12 февраля VI Всебелорусского народного собрания и не исключил, что 2,7 тысяч участников заседания рассмотрят проект изменения национальной конституции. Но в реальном проведении реформы основного закона страны Глод сомневается, отмечая, что Минск не подготовил ни одного официального проекта изменений: "Слишком много неопределенности, двусмысленности. Скорее всего, режим попытается использовать собрание как рупор. Власти заявляют, что оно представляет все общество. Совершенно очевидно, что эти люди были тщательно отобраны спецслужбами, и они должны будут заявить, что общество хочет сильной власти и Лукашенко во главе государства, а никаких конституционных изменений им и не надо".

Эксперт считает неправдоподобной и версию, по которой Всебелорусское народное собрание может получить существенные властные полномочия. Ранее о вероятности их перераспределения также говорил сам Лукашенко: "Если мы снимаем некоторые обязанности с президента, их же надо куда-то передавать. В правительство и парламент эти полномочия не годятся. Куда их передвигать? Надо искать такой орган. А у нас есть Всебелорусское народное собрание... Нужен орган, который бы всех мгновенно стабилизировал. Он будет выступать от имени народа, трудовых коллективов... Всебелорусское народное собрание надо сделать конституционным органом. Чтобы был такой орган, который бы контролировал главные направления нашего развития", - заявлял он в декабре.

Но, по мнению Глод, сегодня Лукашенко пойти на данный шаг не готов, потому что "это изменило бы расстановку сил", а "ключевые силы, которые оказывали на него соотвествующее давление, ретировались". По ее словам, ранее одним из главных драйверов изменений стал Кремль, подстегнутый желанием не допустить, чтобы беспорядки перекинулись из Беларуси в Россию и чтобы демократическая оппозиция пришла к власти. Но к настоящему моменту давление Москвы значительно снизилось: прямой необходимости разгона демонстраций в республике сегодня нет.

Акция протеста в Минске - 6 января 2021 г. AP Photo

Впрочем, оппозиция обещает вновь сделать движение массовым в самое ближайшее время. Противники Лукашенко уже заявили, что считают VI Всебелорусское народное собрание нелегитимным и нерепрезентативным, поскольку выборов делегатов не проводилось, а все были назначены "сверху".

За несколько дней до заседания 7 февраля бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская, которая под давлением властей вынуждена была уехать в Литву, а позднее от лица белорусской оппозиции получила премию Сахарова, объявила Международный день солидарности с Беларусью: посольство США в Минске и ряд европейских лидеров, в том числе канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступили с заявлениями по поводу нарушений прав человека в республике и в очередной раз потребовали привлечь к отственности всех имеющих к этому отношение.

А непосредственно 11 и 12 февраля оппозиция призывает своих сторонников брать отгулы, готовиться к поездке в столицу и выходам на улицы родных городов в знак протеста.