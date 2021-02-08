Тайна турецкого монолита

Власти Турции пытаются разобраться с происхождением этого монолита. Металлический блок трехметровой высоты обнаружили жители провинции Шанлыурфа. Недалеко расположен храмовый комплекс Гёбекли-Тепе, один из крупнейших мегалитов в мире, созданный 10-12 тысяч лет назад.

На найденной стеле - надпись древнетюркскими рунами: "Хочешь увидеть Луну, посмотри на небо".

Турецкие СМИ сообщили, что в полиции просматривают записи с камер видеонаблюдения. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов наводят справки об автомобилях, которые могли бы перевезти стелу.

В последние месяцы в ряде стран Европы и на американском континенте появлялись или исчезали таинственные монолиты. Не исключено, что создатели подобных объектов - пытались таким образом привлечь внимание к тому, или иному региону.