Дональд Трамп: второй импичмент

Второй по счёту процесс импичмента Дональда Трампа начнётся во вторник. В американской истории ещё не случалось, чтобы подобная процедура затевалась в отношении президента дважды, или касалась президента, уже сложившего полномочия.

Около года назад, в рамках первого процесса по импичменту, Трамп обвинялся в злоупотреблении властью и препятствовании расследования Конгресса, и был оправдан по обеим статьям. В этот раз ему ставят в вину подстрекательство к насилию, которое вылилось в захват Капитолия 6 января и привело к гибели пяти человек.

– Мы продемонстрируем республиканцам гордость и смелость, которые нужны им, чтобы вернуть свою страну, – заявил перед этим Трамп. – Давайте выйдем на Пенсильвания-авеню.

Ста сенаторам предстоит вынести решение по этому вопросу. Демократам потребуется содействие как минимум 17 республиканцев, большинство из которых уже дали понять, что не поддержат обвинение.

Большого числа свидетелей не ожидается, поскольку большинство сенаторов сами присутствовали в здании во время штурма. Ожидается, что обвинение будет во многом строиться на продолжительном отказе Трампа признать поражение на выборах и его заявлениях о том, что победа была у него украдена.

Демократы рассчитывают, что вынесение импичмента Дональду Трампу помешает ему вновь баллотироваться в президенты, а также лишит его президентской пенсии. Между тем, если обвинения вновь будут отклонены, эта победа может стать для Трампа хорошим подспорьем, если он опять выдвинет свою кандидатуру на президентских выборах.