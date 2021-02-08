Мосгорсуд сократил срок ареста главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова до 15 суток

Мосгорсуд сократил срок ареста главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова с 25 до 15 суток, поскольку суд первой инстанции не учел его работу журналистом. В то же время, судья Илья Козлов пришел к выводу, что вина Смирнова в повторном нарушении закона "О митингах", а точнее в организации несанкционированной акции из-за ретвита шуточной публикации, доказана, и посчитал его содержание под арестом необходимым.

Незадолго до начала заседания в Мосгорсуде объявили эвакуацию.

"Смирнову влепили срок непонятно за что. Он даже в акции не участвовал. Это запугиваение журналистского сообщества", - заявил Euronews глава “Комитета против пыток” Игорь Каляпин. Ранее Союз журналистов России призвал проверить обоснованность ареста Смирнова.

Тверской районный суд Москвы арестовал Смирнова на 25 суток 3 февраля. Его обвиняют в нарушении правил организации или проведения митингов, а именно в призыве граждан в Twitter принять участие в несанкционированной акции протеста в Москве 23 января. Речь идет о репосте шуточной публикации, в которой говорилось о внешнем сходстве журналиста с лидером группы "Тараканы" Дмитрием Спириным. На изображении была указана дата и время акции в поддержку Алексея Навального.

"Каким образом я из этого ретвита становлюсь организатором акции, учитывая, что я написал тысячу других твитов, ни к чему не призывая? Я главный редактор, журналист, я на акции хожу исключительно как журналист", — подчеркнул в ходе заседания сам главред "Медиазоны".

Адвокат Федор Сирош напомнил суду, что профессиональная обязанность Смирнова — распространять информацию, которая не запрещена законом, и отметил, что в постановлении не было учтено наличие у него ребенка на иждивении.