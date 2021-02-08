Перековать мечи на гитары

Каждую неделю сербский скульптор Никола Мацура приходит на свалку, где громоздятся кучи старых винтовок, касок, ракет и другого списанного вооружения. Он ищет здесь материал, который послужит ему для изготовления музыкальных инструментов. 42-летний мастер уже изготовил из базуки и армейской канистры виолончель, из винтовки и армейской каски – гитару, и это далеко не всё. Сейчас он ставит себе целью изготовить инструменты для целого оркестра, который путешествовал бы с гастролями, при этом выступали бы в нём ветераны войны. Ещё один проект Мацуры – превратить танка в ударный инструмент, на котором играли бы пять музыкантов.