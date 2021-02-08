"Лучше ходить в масочках, но в университет": российские студенты вернулись к очным занятиям

От Москвы и Санкт-Петербурга до Ставрополя, Новосибирска и Хабаровска! После нескольких месяцев учёбы в режиме онлайн (из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса), студенты российских вузов вернулись к очным занятиям. Для будущих профессионалов своего дела традиционная форма обучения крайне важна. В частности, это касается медиков: работать с шовным материалом все же лучше учиться под строгим контролем наставника. Выход с удалёнки совпал с началом нового семестра.

Егор, студент: "Мы соскучились по преподавателям, мы соскучились по родным стенам. Мы очень, очень сильно хотели вернуться обратно. И вот мы здесь. Мы дома".

В случае ухудшения эпидемической ситуации, вузы должны быть готовы вернуть ограничения, связанные с организацией учебы. Однако пока студенты об этом даже думать не хотят.

Екатерина, студентка: "Дома просиживать это время никак нельзя. Лучше ходить в масочках, но в универ".

В вузах действуют профилактические меры, рекомендованные Роспотребнадзором: обеспечивается контроль температуры тела бесконтактным способом всех лиц, входящих в кампус, в наличии имеется антисептический гель для обработки рук, соблюдается масочный режим. В Россси, где активно идет кампания по вакцинации населения, идет за последние сутки коронавирус выявлен у 15 881. О COVID-19 скончались 407.