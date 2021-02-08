Ответная высылка российских дипломатов

Германия, Польша и Швеция в понедельник объявили персонами нон грата по одному российскому дипломату — в ответ на аналогичные меры, которые предприняла Россия 5-го февраля.

Тогда в Москве заявили, что это вынужденный шаг: сотрудники дипмиссий участвовали в акциях протеста в поддержку Алексея Навального, что несовместимо с их статусом. В МИДе сообщили, что тому есть документальные подтверждения. Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала действия Москвы "не просто политическим жестом, а абсолютно обоснованным решением".

При этом о высылке иностранцев было объявлено в тот самый момент, когда в Москве находился глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и вёл переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Ответные же шаги трёх стран Москва назвала совершенно необоснованными и недружескими. Всю ситуацию в целом в МИДе квалифицировали как вмешательство во внутренние дела России.