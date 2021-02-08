В Иерусалиме возобновлен процесс над Биньямином Нетаньяху

Появление израильского премьера в зале судебного заседания было первым - с мая прошлого года, и коротким - Нетаньяху (в письменном виде) отверг все предъявленные ему обвинения.

Окружной суд Иерусалима рассматривает три дела, и в каждом главу кабинета министров обвиняют в коррупции и злоупотреблениях служебным положением.

Нетаньяху - первый руководитель правительства, который отвечает на обвинения в суде, хотя закон предполагает, что окажись в подобной ситуации кто-либо из его подчиненных, тот был бы обязан уйти в отставку.

Адвокаты Нетаньяху утверждают, что генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит вел разбирательство с многочисленными процедурными нарушениями

До Нетаньяху кабинетом министров никто так долго - 12 лет - не руководил.

В марте ему предстоят уже четвертые выборы, наблюдатели говорят, что акцент Нетаньяху сделает на то, как ему удалось провести Израиль сквозь цунами пандемии, очень быстро организовав в том числе и прививочную кампанию.

Его противники указывают, что на самом деле действия правительства были далеки от эффективности, а самому Нетаньяху под грузом обвинений давно пора уйти в отставку.