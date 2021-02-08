"Левада-центр": фильм о "дворце Путина" посмотрели четверть россиян

Фильм Фонда борьбы с коррупцией (включен в список "иностранных агентов") "Дворец для Путина. История самой большой взятки" посмотрели более четверти взрослых россиян (26%). Еще 42% жителей страны либо знакомы с его содержанием, либо слышали о нем. Только 31% респондентов "Левада-центра" не знают, о чем речь.

Из посмотревших треть (33%) считает, что показанное в фильме - ложь. В обратном уверены 17% респондентов. Причем, если в возрастной группе "18-24 года" тех, кто считает, что увиденное ими правда или похоже на правду, 82%, а среди тех, кому за 55, 49% не верят обвинениям.

Еще 38% опрошенных социологами россиян не берутся оценить достоверность обвинений соратников Алексея Навального.

29% опрошенных считают, что глава государства Владимир Путин никогда не злоупотреблял властью. 17% респондентов с ними совершенно не согласны. Для 24% россиян, несмотря на возможные злоупотребления президента, главное, что при нем страна все равно стала жить лучше.

Опрос проводился с 29 января по 2 февраля 2021 года на фоне волны несанкционированных акций протеста в стране в поддержку Навального.