Ёршик попроще, бассейн поменьше: где жил Навальный в Германии

Джакузи, камин, небольшой бассейн: журналисты российского телеканала посетили дом под Фрайбургом, где, по их словам, Алексей Навальный жил после выписки из берлинской больницы и до возвращения в Москву. Первый этаж виллы — около ста квадратных метров. По данным журналистов, двухмесячное проживание в этих апартаментах стоило Навальному около 30 тысяч евро.

Именно в этот период готовился фильм про предполагаемый дворец Владимира Путина в Геленджике. В расследовании российского телеканала утверждается, что заказ на съёмки пришёл из США, а работа стоила Навальному и его сторонникам около миллиона долларов.

В понедельник российский МИД не исключил, что спецслужбы Германии помогали Навальному при съёмках. Российские дипломаты обратились к немецким коллегам за разъяснениями.

Длительное пребывание Навального в Германии после выписки из больницы упоминалось на суде как нарушение условного срока. Неделю назад суд заменил условный срок на реальный: оппозиционеру придётся отбыть ещё 2,5 года в колонии.

Навальный назвал дело сфабрикованным и призвал своих сторонников выходить на улицы. Акции протеста состоялись во многих городах России и закончились многочисленными задержаниями, было возбуждено несколько уголовных дел, арестованы соратники оппозиционера.